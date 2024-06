Malaise au PSG, une star enfin libérée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma a retrouvé des couleurs en Allemagne. Critiqué lors de sa saison au PSG, le portier italien demeure toujours aussi performant sur sa ligne. Véritable leader de cette sélection italienne, le gardien parisien semble plus libéré. Alors la question se pose : le PSG bride-t-elle ses stars ? Jérôme Rothen a répondu à cette question.

Ce samedi, l'Italie affrontera la Suisse en huitième de finale de l'Euro. Si elle veut passer à la prochaine étape, la Squadra Azzura va devoir compter sur un Gianluigi Donnarumma à son meilleur niveau. En Allemagne, le portier italien répond présent, malgré trois buts encaissés depuis le début de la compétition. A plusieurs reprises, le gardien du PSG s'est montré décisif et n'hésite pas à prendre ses responsabilités sur le terrain.

« Je me sens plus responsable »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Donnarumma estime que son comportement avec la sélection a évolué. « J'ai certainement changé, maintenant je me sens plus responsable, je me sens un homme complètement différent. J'ai beaucoup grandi en tant qu'homme, surtout en jouant à l'étranger. Même ici (avec la sélection italienne), je fais partie des plus grands, je me sens beaucoup plus responsable et je porte le brassard de capitaine » a confié le gardien.

Un malaise pour Donnarumma au PSG ?