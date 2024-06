NBA : Les Hawks transfèrent leur star à l’Ouest

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Il n’a pas fallu attendre le début de la free agency pour que plusieurs transferts majeurs redistribuent les cartes en NBA. Après Mikal Bridges, Dejounte Murray, sujet de nombreuses rumeurs depuis la saison dernière, a enfin été échangé dans la nuit de vendredi à samedi. Le meneur des Atlanta Hawks se dirige vers les New Orleans Pelicans, où il rejoint Zion Williamson et une équipe plus compétitive que jamais.

Après des mois de rumeurs, les Atlanta Hawks ont transféré Dejounte Murray aux New Orleans Pelicans, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN . C’est le deuxième transfert d’une star, après celui de Mikal Bridges, depuis la fin de la saison. Ce mouvement pourrait permettre aux Pelicans d’accélérer leur projet sportif.

Les Hawks envoient Dejounte Murray aux Pelicans

Selon ESPN , New Orleans a dû concéder deux premiers tours de draft (2025 et 2027) pour récupérer Murray, ainsi que trois joueurs : Larry Nance Jr, Dyson Daniels et EJ Liddell. Le choix de 2025 sera celui des Los Angeles Lakers, obtenu il y a plusieurs années en échange d’Anthony Davis, et celui de 2027 sera le moins favorable entre le choix des Pelicans et des Bucks. Avec cette transaction, New Orleans tente une grande offensive pour passer à l’étape supérieure.

New Orleans passe à la vitesse supérieure

Les Pelicans, éliminés sèchement en quatre matchs par les Minnesota Timberwolves en playoffs, n’ont pas dépassé le premier tour depuis 2018. Cependant, il y a des raisons de croire que cette équipe, menée par Zion Williamson, Brandon Ingram et CJ McCollum, pourra aller plus loin à l’avenir. La blessure de Williamson, qui a marqué 40 points cette année contre les Lakers au play-in tournament, lors de son premier match de postseason, a été particulièrement préjudiciable.

Si l’équipe est au complet, elle peut constituer un véritable danger, surtout avec l’ajout de Dejounte Murray. L’extérieur, solide défenseur sur le porteur de balle, pourrait renforcer considérablement la défense de l’équipe tout en apportant des qualités précieuses à la création et au tir. Il pourrait rapidement s’imposer comme le chef d’orchestre de New Orleans, ce dont l’équipe a grandement besoin actuellement.

Un transfert attendu pour les Hawks

Le transfert avait autant de sens pour Atlanta et il était particulièrement attendu de ce côté. Depuis son arrivée en provenance des San Antonio Spurs en 2022, en échange d’une contrepartie conséquente, Dejounte Murray n’a pas répondu aux attentes. Sa collaboration avec Trae Young n’a finalement pas fonctionné, et la franchise devait tourner la page. En récupérant des jeunes prometteurs et des tours de draft, Atlanta commence à rajeunir son projet et entame une restructuration attendue depuis longtemps.