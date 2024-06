NBA : Contre toute attente, un Français rejoint les Los Angeles Lakers de LeBron James

Florian Barré

Non retenu durant la Draft NBA 2024, sans grande surprise au vu des différentes projections précédant l’évènement, Armel Traoré va malgré tout avoir l’opportunité de découvrir la Grande Ligue. En effet, les Los Angeles Lakers lui ont proposé un two-way contract pour la saison 2024-25, qui lui permettra d’osciller entre la NBA et la G-League.

En plus de Bronny James et Dalton Knecht, sélectionnés par les Los Angeles Lakers durant la Draft, un troisième jeune espoir du basket mondial va rejoindre la franchise californienne. Il s’agit du Français de 21 ans, Armel Traoré. Il est par ailleurs le sixième tricolore à décrocher un contrat dans une franchise NBA après Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinça. Et c’est par le biais d’un two-way contract que l’ailier de l’ADA Blois a signé avec les Purple and Gold.

Une saison prometteuse

Traoré naviguera donc entre la NBA et la G-League après avoir quitté les Metropolitans de Boulogne-Levallois, où il faisait équipe avec Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly en 2022/23 pour rejoindre Blois. Celui-ci a d’ailleurs totalement explosé cette saison en terminant quatrième meilleur rebondeur de Betclic Elite. Cela lui a permis d’enchaîner les work-out ces dernières semaines, au point de convaincre les Lakers de lui donner sa chance.

Faire mieux que Doumbouya et Ayayi

En attendant, il devrait avoir une première occasion de se montrer en Summer League, début juillet. Reste désormais à espérer qu’il fasse mieux que Sekou Doumbouya et Joël Ayayi en 2021, qui ont tous deux évolué à des niveaux décevants, après avoir obtenu un two-way contrat avec les Los Angeles Lakers. Enfin, Traoré n’est pas le seul à avoir été récupéré après la Draft de cette année. Blake Hinson, swingman de 24 ans, a lui aussi obtenu un contrat permettant aux Lakers de tester son potentiel sur une courte durée, sans réellement s’engager.