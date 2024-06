Mercato - OM : Un accord est annoncé à l'étranger !

La rédaction

L’OM semble être en capacité de passer la seconde en ce début de mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Roberto De Zerbi, les Phocéens s’apprêtent désormais à remodeler l’effectif dont va disposer l’entraîneur italien. Au poste de gardien de but, Pau López devrait s’envoler vers un nouveau défi. C’est du côté de Côme que l’Espagnol devrait poursuivre sa carrière.

La saison aura été chaotique du côté de l’OM, et beaucoup de changements devraient intervenir dans l’équipe phocéenne durant l’été. Sur le banc de touche en premier lieu, avec l’arrivée de Roberto de Zerbi. Et la venue de l’ancien de Brighton pourrait avoir un certain nombre de conséquences pour beaucoup d’éléments de l’équipe marseillaise. Dans les buts, Pau López devrait plier bagages.

Transferts : Le clan Galtier surpris par l’OM https://t.co/hkQTucOPO4 pic.twitter.com/nhkmObEv34 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Accord trouvé entre Côme et López

D’après les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Relevo , Pau López se serait mis d’accord avec l’écurie de Côme, en Italie, promue en Serie A après 21 ans d’absence au sein du premier échelon du football italien. Aucun détail sur le proposition formulée par les club transalpin n’a pour le moment fuité.

Un accord avec l’OM doit encore être trouvé