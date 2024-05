Boxe : La date de la revanche entre Fury et Usyk déjà révélée !

Florian Barré

Le 18 mai dernier, le plus gros combat de boxe de ces dernières années a eu lieu pour la réunification de toutes les ceintures. Et forcément, ce choc ne pouvait pas en rester là. Le champion incontesté des poids lourds Oleksandr Usyk et le Britannique Tyson Fury devraient s'affronter lors d'un match revanche le 21 décembre 2024, selon le président de l'autorité générale du divertissement d'Arabie saoudite.

Oleksandr Usyk a ajouté la ceinture WBC de Tyson Fury à ses titres WBA, WBO et IBF avec une victoire par décision partagée plus tôt ce mois-ci à Riyad, qui a fait de l'Ukrainien le premier champion du monde incontesté des poids lourds depuis près d'un quart de siècle. Avec une clause de revanche immédiate inscrite dans les contrats des combattants, on s'attendait à ce qu'ils s'affrontent à nouveau en octobre, mais une date en décembre a été annoncée.

Rendez-vous juste avant Noël

Le président de l'autorité générale du divertissement d'Arabie saoudite, Turki Alalshikh, a semblé confirmer la nouvelle sur X ce mardi, déclarant : « Le match revanche entre le champion incontesté Oleksandr Usyk et le champion Tyson Fury est désormais prévu le 21 décembre 2024 pendant la saison de Riyad. Le monde assistera à nouveau à un autre combat historique. Notre engagement envers les fans de boxe se poursuit. Nous espérons que vous l'apprécierez. » a-t-il écrit.

Fury n’est pas encore prêt à céder sa place