Le PSG tente un transfert surprise, c’est la douche froide

Pierrick Levallet

Le PSG n'en a toujours pas terminé avec son mercato. Malgré les multiples arrivées dans le secteur offensif, le club de la capitale attendrait encore deux attaquants d'ici la fermeture du marché des transferts. Le nom de Dani Olmo a ainsi été évoqué récemment. Mais alors que l'Espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2027, le RB Leipzig n'a pas vraiment l'intention de le laisser filer.

Après Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG a encore prévu de se renforcer en attaque. Le club de la capitale cherche encore deux éléments offensifs avant de boucler son mercato. Randal Kolo Muani est attendu par Nasser Al-Khelaïfi, mais un autre joueur est également désiré. Le10Sport.com peut vous confirmer que le PSG ne lâche pas Bradley Barcola.

Le PSG a relancé le feuilleton Mbappé, voilà pourquoi https://t.co/BIFetZotKW pic.twitter.com/GNgUSWnuLQ — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Le PSG pense à Dani Olmo

Mais la direction parisienne s’est aussi mise à chercher en Allemagne. En effet, Sports Zone a révélé récemment que le PSG était sur les traces de Dani Olmo. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Espagnol plairait au club de la capitale. Antero Henrique ferait donc le forcing pour le faire venir, tandis que Manchester City serait également sur le coup. Mais le RB Leipzig n’a pas vraiment l’intention de vendre son milieu offensif de 25 ans.

«Il est là et il y restera»