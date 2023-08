C’est bouclé, un attaquant recale le PSG !

Pierrick Levallet

Alors que le marché des transferts ferme ses portes dans peu de temps, le PSG veut toujours boucler quelques arrivées dans le secteur offensif. Récemment, le club de la capitale s'était lancé sur les traces de Romelu Lukaku. Devenu indésirable du côté de Chelsea, le buteur de 30 ans ne devrait cependant pas débarquer au sein de la formation parisienne cet été.

Alors que la fin de mercato approche, le PSG souhaite toujours boucler quelques arrivées, notamment dans le secteur offensif. La direction parisienne ne lâche pas Randal Kolo Muani. Et Le10Sport.com peut vous confirmer que le club de la capitale continue de travailler sur le transfert de Bradley Barcola. Toutefois, les Rouge-et-Bleu auraient également activé une piste assez inattendue sur le marché des transferts.

Le PSG lorgne sur Lukaku

En effet, la presse italienne a révélé que le PSG pensait à Romelu Lukaku. Devenu indésirable à Chelsea, le buteur de 30 ans aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens, qui ne seraient pas contre essayer de le relancer. Cependant, l’international belge aurait recalé les champions de France et devrait finalement retourner en Italie cet été.

L'AS Roma a raflé la mise