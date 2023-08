Mercato : Riolo dénonce une fake-news à l’OM

Alexis Brunet

Cet été, l'OM a changé d'entraîneur. Igor Tudor est parti, et Marcelino est arrivé. L'Espagnol n'était pas le seul candidat au poste. Plusieurs rumeurs faisaient l'état d'un intérêt de Marseille pour Marcelo Gallardo. Mais selon Daniel Riolo, l'entraîneur argentin n'a jamais été proche de rejoindre le club phocéen à l'intersaison.

Pablo Longoria n'a pas chômé cet été. Le président de l'OM a dû trouver un nouveau coach pour son équipe, mais il a aussi été obligé encore une fois de modifier considérablement l'effectif marseillais, avec de nombreuses arrivées, mais aussi plusieurs départs. Alexis Sanchez a par exemple quitté le club phocéen lors du mercato estival, après plusieurs semaines de négociations.

L'arrivée de Marcelino a bloqué le retour de Sanchez selon Riolo

Tous les changements intervenus à l'OM cet été ont bloqué certains dossiers. Selon Daniel Riolo, au micro de l'After Foot , l'arrivée de Marcelino à Marseille n'aurait pas permis d'avancer sur une prolongation d'Alexis Sanchez. « À partir du moment où Pablo Longoria discute avec Marcelino, en aucun cas il ne pouvait discuter de prolonger tel ou tel mec ou de recruter ce joueur ou un autre sachant que Marcelino a un plan de jeu avec des choix et des non-choix à faire sur certains joueurs. (...) Dans l'interview de Pablo Longoria dans la revue de l'After sortie il y a deux jours, il ne me le dit pas, mais on comprend un peu comment va être constitué l'effectif et pourquoi il change autant de mecs. Avec le recul aujourd'hui, quand on apprend tout ça, on comprend qu'il ne va pas rester. »

Riolo dénonce une fake-news sur Gallardo