Mercato : L'OM rate une star à cause de l'argent ?

Alexis Brunet

La saison dernière, Alexis Sanchez a été l'un, voir le meilleur joueur de l'OM. Le Chilien a grandement contribué à la troisième place de Marseille en Ligue 1. Mais malheureusement pour les supporters olympiens, l'ancien attaquant de Manchester United n'évoluera pas au sein du club phocéen la saison prochaine. Et comme souvent dans le football, c'est à cause d'une histoire d'argent.

Cet été, Pablo Longoria a réalisé un joli coup sur le mercato, en mettant la main sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a rejoint l'OM après une expérience difficile à Chelsea. Il reste tout de même une référence à son poste, et le joueur parfait pour porter l'attaque de Marseille. Mais l'ancien attaquant d'Arsenal aurait pu ne pas atterrir dans le club phocéen, si l'histoire d'amour entre Alexis Sanchez et l'OM avait continué.

Pablo Longoria s'explique sur le cas Sanchez

Cet été, l'OM voulait prolonger Alexis Sanchez, suite à sa très bonne saison. Le feuilleton a duré un moment, et finalement le Chilien a décidé de ne pas prolonger, et il est revenu à l'Inter Milan. Présent en conférence de presse lors de la présentation de Joaquin Correa, Pablo Longoria s'est exprimé au sujet de son ancien joueur. « Il faut chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs du secteur offensif. Une fois cette analyse faite, on a voulu faire notre secteur offensif avec Aubameyang, Vitinha, Correa, Ndiaye. On a dû prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C‘est vrai qu’on a analysé la position d’Alexis, mais on a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif. (…) Jusqu’au dernier temps, il y avait l’idée de voir s’il pouvait être complémentaire. On a abandonné la piste Alexis, durant les dernières semaines. C’était toujours un sujet, parce qu’il y a toujours la tentation avec un joueur de ce niveau. »

Une affaire d'argent pour Sanchez