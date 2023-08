Il s’en prend au club, le patron de l’OM monte au créneau

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez a quitté l’OM non sans peine. Au terme d’une saison réussie sur le plan personnel, le Chilien est sorti par la petite porte en tant qu’agent libre après qu’une prolongation de son contrat n’ait pas été convenue avec les dirigeants, au grand dam du joueur qui l’a publiquement reconnu. Le président Pablo Longoria est monté au créneau.

Alexis Sanchez débarquait à l’OM il y a un an de cela avec la ferme intention de s’y imposer dans le temps bien que son contrat n’ait été convenu que pour une petite saison. Au terme de l’exercice précédent, le flou a commencé à s’installer sur la suite de l’aventure marseillaise de Sanchez à l’OM avant que son retour à l’Inter soit annoncé la semaine dernière au grand dam du principal intéressé qui a tenu le message suivant par le biais d’une publication Instagram .

«J’ai toujours voulu rester à Marseille»

« J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs. Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte ». La déclaration d’Alexis Sanchez vendredi soir n’est pas restée longtemps sans réponse.

«On a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif»

Dans le cadre de la présentation de Joaquin Correa en tant que joueur de l’OM ce lundi, Pablo Longoria s’est confié sur les propos d’Alexis Sanchez, en expliquant la décision du comité de direction de l’Olympique de Marseille pour le Chilien. « Il y a eu un changement de coach. Toutes les décisions qu'on prend, on les prend en consensus entre les dirigeants, la direction sportive et le staff technique. On a analysé l'équipe, ce dont ont avait besoin dans le secteur offensif. Ce sont trois joueurs avec des caractéristiques qui collent (ndlr Aubameyang, Ndiaye et Vitinha). On a dû prendre des décisions pas faciles à prendre. On a analysé jusqu'au dernier moment la position d'Alexis pour savoir s'il était complémentaire. On a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif ».

«C'était un joueur important. Il a cru au projet qu'on lui a expliqué»