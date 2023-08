Le PSG reçoit une réponse pour son prochain transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais intéressé par le profil de Bradley Barcola pour renforcer son secteur offensif d'ici la fin du mercato estival, le PSG fait le forcing en coulisses dans ce dossier. Et Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, se montre d'ailleurs assez fataliste sur l'avenir de son jeune crack et ne garantit pas sa présence dans l'effectif d'ici la fin de cette semaine.

Bradley Barcola (20 ans) au PSG, ça brûle ? Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens ont rehaussé leur offre à hauteur de 40M€ pour le jeune international espoirs français, mais l'OL de son côté en réclame 60M€. L'écart financier est donc encore assez important entre les deux clubs, mais le PSG semble malgré tout bien embarqué pour boucler la signature de Barcola avant la clôture du mercato estival. Et Laurent Blanc, l'entraîneur lyonnais, en a bien conscience...

« Il peut se passer n'importe quoi

Interrogé au micro de Prime Video dimanche soir après le match nul contre l'OGC Nice (0-0), l'entraîneur de l'OL a évoqué la fin du mercato qui s'annonce particulièrement agitée pour son équipe : « Le mercato ? Tous les entraîneurs savent qu’il peut se passer n’importe quoi jusqu’à la fin du mercato, tu as peur qu’à tout moment une offre arrive. On est soumis à cela. On ne peut pas faire ce qu’on avait prévu de faire. Le club fait tout pour essayer de prendre des joueurs, j’espère qu’on va réussir », indique d'abord Laurent Blanc, avant de se prononcer par la suite sur le dossier Barcola et son départ probable en direction du PSG.

Blanc vend la mèche pour Barcola au PSG ?