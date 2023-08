Mercato : Le prochain transfert de l’OM est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival de l'OM n'est pas encore terminé, et il est notamment question de l'arrivée d'un nouveau défenseur central au sein de l'effectif de Marcelino. Le Lorientais Bamo Meïté est évoqué avec insistance à cet effet, et d'ailleurs, son entraîneur Régis Le Bris semble déjà vendre la mèche sur son départ imminent en direction de l'OM.

Ça bouge à l'OM en cette période de mercato estival ! Le club phocéen a déjà bouclé l'arrivée de sept nouvelles recrues depuis le début de l'été (Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr, Blanco, NDiaye et Correa), et Pablo Longoria ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Le président de l'OM est encore en quête de sang neuf, notamment dans le secteur défensif, et il est plus que jamais question d'un départ d'Isaak Touré qui serait échangé avec le joueur du FC Lorient, Bamo Meïté (21 ans).

Une star lâche une bombe, l'OM lui répond ! https://t.co/4slPQv3vsM pic.twitter.com/i21mu4MXWp — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Le Bris vend la mèche pour Meïté à l'OM ?

Interrogé en conférence de presse dimanche après le carton de son équipe du FC Lorient contre le LOSC (4-1), l'entraîneur des Merlus , Régis Le Bris, a jeté un gros froid sur l'avenir de Meïté et semble donc confirmer son départ imminent pour l'OM : « Je ne peux pas dire que Bamo sera lorientais, cette saison, car il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi. Pour le moment, il y a des discussions. Il y a la décision du coach, de la direction sportive, du joueur, de son entourage. S'il franchit un "step" dans sa carrière, il y aura une autre hiérarchie. Elle sera au moins aussi difficile », assure le technicien breton.

« C'est la vie des joueurs de haut niveau »