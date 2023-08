L’OM raconte sa révolution du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce n'est un secret pour personne, l'OM a effectué de nombreux changements dans son effectif cette saison et vit un mercato estival très agité avec pas moins de sept nouvelles recrues. Une petite révolution qui a de quoi inquiéter certains observateurs, mais Jonathan Clauss se veut quant à lui rassurant sur le projet de l'OM.

Comme chaque été, le président de l'OM Pablo Longoria réserve un mercato agité, et cette édition 2023 ne fait pas défaut à la règle. En effet, le club phocéen a enregistré pas moins de sept nouvelles recrues depuis le début de l'été et doit donc gérer une nouvelle révolution majeure de son effectif.

De nombreux départs à l'OM

Et pour autant recruter, l'OM a également dû se séparer d'un certain nombre de joueurs : Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi, Sead Kolasinac, Arkadiusz Milik, Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Nuno Tavares, Luis Suarez, Konrad de la Fuente et Issa Kaboré sont concernés, au même titre que Mattéo Guendouzi qui s'apprête à signer avec la Lazio Rome.

Clauss évoque le mercato