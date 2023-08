PSG : Il vend la mèche pour ce transfert à 60M€ ?

Jean de Teyssière

Alors que la fenêtre estivale des transferts se termine le 1er septembre à minuit, les clubs français passent un dernier coup d'accélérateur. Devoir lâcher un joueur sera de plus en plus difficile car trouver un remplaçant se compliquera. C'est ce qu'est sans doute en train de vivre le PSG, qui tente de recruter Bradley Barcola mais qui se heurte pour le moment au refus de l'OL. Laurent Blanc, le coach rhodanien a d'ailleurs été interpellé sur cette question après le match face à Nice (0-0).

Le match du dimanche soir a été bien morne entre l'OGC Nice et l'Olympique lyonnais, qui se sont séparés sur un triste 0-0. Bradley Barcola était titulaire sur le flan gauche et a disputé l'intégralité de la rencontre sans pour autant réussir à produire l'étincelle nécessaire pour enflammer le match. L'attaquant lyonnais est de plus en plus lié au PSG même si pour le moment, rien n'est encore fait.

60M€ pour Barcola ?

Comme annoncé ce dimanche par le10sport.com en exclusivité, le PSG aurait formulé une offre de 40M€ à l'Olympique lyonnais pour Bradley Barcola. Sauf que selon nos informations, l'OL ne compte pas laisser filer sa pépite pour moins de 60M€. Les Lyonnais seraient d'ailleurs en train de lui chercher un remplaçant. Ce dimanche, John Textor et Jorge Mendes, l'agent de Bradley Barcola se seraient même rencontrés pour discuter de ce deal.

« Est-ce que Bradley Barcola sera là contre Paris ? Vous verrez »