Le PSG a trouvé la solution pour ce transfert à 100M€

Hugo Chirossel

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et le PSG continue sa quête de renforts afin de compléter son effectif. En ce sens, les dirigeants parisiens espèrent toujours trouver un accord avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Un dossier qui pourrait être débloqué par Hugo Ekitike et Timothée Pembélé.

Alors que l’on rentre dans la dernière ligne droite du mercato estival, plusieurs dossiers vont encore animer l’actualité du PSG. Le club de la capitale ne lâche pas Randal Kolo Muani, mais peine jusque-là à trouver un accord avec l’Eintracht Francfort, où l’attaquant de 24 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027.

EXCLU - Mercato - PSG : Zaïre-Emery, c’est pratiquement bouclé ! https://t.co/yotpyJFjzA pic.twitter.com/L1I8MBufVe — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Francfort s’intéresse à deux joueurs du PSG

En plus de Randal Kolo Muani, deux autres dossiers sont discutés en parallèle par le PSG et l’Eintracht Francfort. En effet, le club allemand est intéressé par deux joueurs parisiens, Hugo Ekitike et Timothée Pembélé. Mais comme indiqué par Le Parisien , Francfort souhaite que ces opérations soient séparées.

Ekitike et Pembélé, la clé pour le transfert de Kolo Muani