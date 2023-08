Transferts : L’OM fait une annonce, ça va bouger sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à l’occasion de la présentation officielle de Joaquin Correa, Pablo Longoria n’a pas manqué de se prononcer sur les derniers jours du mercato. Et le président de l’OM confirme que cela devrait bouger, notamment dans le sens des départs. Mattéo Guendouzi et Isaak Touré sont ainsi concernés.

Déjà très actif cet été, l'OM continue de bouger sur le mercato, et ce n'est probablement pas terminé. Présent en conférence de presse ce lundi, à l'occasion de la présentation de Joaquin Correa, Pablo Longoria a confirmé que les départs de Mattéo Guendouzi et Isaak Touré étaient en bonne voie.

Une star lâche une bombe, l'OM lui répond ! https://t.co/4slPQv3vsM pic.twitter.com/i21mu4MXWp — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

«Jusqu'au dernier jour du mercato, il y a tout le temps des choses possible»

« Jusqu'au dernier jour du mercato, il y a tout le temps des choses possible. Être affirmatif aujourd'hui serait mentir, car il reste cinq jours de mercato. Concernant Matteo Guendouzi, il y a beaucoup de détails à régler, on n'a pas du tout finalisé le transfert, même si je confirme qu'il y a une offre sur la table », confirme le président de l’OM, avant d’évoquer le cas Isaak Touré.

Deux départs bien engagés ?