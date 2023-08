L’OM a reçu une aide inattendue pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel, l'OM tient un nouveau renfort offensif. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, c'est Joaquin Correa qui s'est engagé avec le club phocéen. Et afin de boucler ce dossier, Pablo Longoria a pu compter sur le soutien de Lucas Ocampos ou encore Leonardo Balerdi comme le révèle le nouvel attaquant de l'OM en conférence de presse.

Correa a demandé conseil à Ocampos et Balerdi

« J'avais très envie de venir ici. J'ai eu l'occasion de parler de cette opportunité de signer à l'OM des compatriotes comme Lucas (Ocampos) et Leo (Balerdi). J'ai beaucoup d'envie, je suis très motivé par ce projet et aussi j'ai hâte de goûter à la ferveur marseillaise. C'est très stimulant de jouer dans ce type de contexte », confie-t-il devant les médias avant d’en rajouter une couche..

«Lucas Ocampos et Leo Balerdi m'ont parlé du club»