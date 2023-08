OM : Problème de dernière minute pour le transfert de Guendouzi ?

Axel Cornic

A deux ans de la fin de son contrat, Mattéo Guendouzi est annoncé tout proche d’un départ de l’Olympique de Marseille. Direction la Lazio de Maurizio Sarri, qui aurait beaucoup insisté pour l’avoir et qui devrait dépenser autour des 18M€ bonus compris. Mais un dernier détail semble retarder les négociations...

La qualification manquée en Ligue des Champions a obligé Pablo Longoria à faire des choix et c’est Mattéo Guendouzi qui devrait être sacrifié en cette fin de mercato. Le milieu de l’OM est annoncé depuis quelques heures tout proche de la Lazio, où il découvrira un tout nouveau championnat avec la Serie A.

Guendouzi sur le point de rejoindre la Lazio ?

Selon les dernières précisions des médias français et italiens, l’OM devrait empocher au total 18M€ du transfert de Mattéo Guendouzi, divisé en 13M€ de part fixe et 5M€ de bonus facilement atteignables. De l’autre côté des Alpes on assure que Maurizio Sarri aurait été crucial dans ce dossier, puisque ses dirigeants souhaitaient plutôt recruter Lazar Samardžić de l’Udinese.

L’OM ne veut pas payer les commissions d’agent