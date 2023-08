Guendouzi va claquer la porte, il propose une solution à l'OM

Hugo Chirossel

Après deux saisons passées à l’OM, Matteo Guendouzi s’apprête à découvrir un nouveau championnat. L’international français est attendu en Serie A, où il va s’engager avec la Lazio. Ce qui va faire de la place au milieu de terrain de l’OM, dans le double pivot de Marcelino. Un poste auquel Jérôme Rothen aimerait bien voir évoluer Azzedine Ounahi.

« Jusqu'au dernier jour, tout est possible. Si on aborde les cas individuels, Guendouzi, on a reçu une offre. Le deal ne s'est pas encore finalisé, il y a encore des choses à régler entre les trois parties. Il y a une offre sur la table . » Présent en conférence de presse ce lundi pour la présentation de Joaquin Correa, Pablo Longoria a confirmé la tendance en ce qui concerne l’avenir de Matteo Guendouzi. Ce dernier devrait, sauf retournement de situation, être transféré à la Lazio.

« S’il n’est pas à vendre, pourquoi il ne joue pas Ounahi ? »

Pablo Longoria s’est également exprimé au sujet d’Azzedine Ounahi, qui a fait l’objet de rumeurs de départ ces derniers jours : « Sur Ounahi, ce n'est pas un sujet d'actualité. Il n'y a pas d'offre, pas d'intention de faire un mouvement pour Azzedine . » La situation de l’international marocain, utilisé en tant qu’ailier gauche par Marcelino, interroge Jérôme Rothen. « S’il n’est pas à vendre, pourquoi il ne joue pas Ounahi ? Pourquoi il a joué à un poste qui ne lui correspond pas et aujourd’hui on a l’impression qu'il est numéro 4, numéro 5 dans la hiérarchie ? », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« Il mérite qu’on le teste à cette position-là »