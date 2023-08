Transferts : Le PSG pousse un joueur vers la sortie

Pierrick Levallet

Du haut de ses 21 ans, Hugo Ekitike ne serait plus désiré au PSG. L'ancien attaquant du Stade de Reims n'a pas convaincu. Depuis de nombreuses semaines, il est annoncé vers la sortie. D'ailleurs, Luis Campos lui aurait fait clairement comprendre qu'il était temps pour lui de se trouver un nouveau club où rebondir cet été.

Ce n’est plus un secret, le PSG souhaite se débarrasser de quelques indésirables vers la sortie. Si les noms de Julian Draxler et de Georginio Wijnaldum reviennent fréquemment ces derniers jours, le club de la capitale souhaite également voir Hugo Ekitike faire ses valises. Recruté l’été dernier, l’ancien du Stade de Reims n’a pas convaincu et pourrait partir dès cet été.

Campos pousse Ekitike vers la sortie

À en croire les informations de Foot Mercato , Luis Campos aurait clairement fait comprendre à Hugo Ekitike qu’il fallait qu’il se trouve un nouveau club cet été. Au départ, le buteur de 21 ans aurait été contre puisqu’il voulait rester à Paris. Mais avec le temps, l’attaquant du PSG se serait finalement fait une raison et aurait ouvert la porte à un transfert.

Francfort et West Ham se font la guerre

Reste maintenant à voir où il rebondira cet été. West Ham et l’Eintracht Francfort pousseraient pour s’attacher les services d’Hugo Ekitike. Le club allemand aurait d’ailleurs une longueur d’avance avec son rival de Premier League dans ce dossier puisqu’un accord aurait été trouvé entre le pensionnaire de Bundesliga et le PSG. À suivre...