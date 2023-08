Mbappé a tranché pour Verratti, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Marco Verratti serait plus proche de partir que de rester au PSG cet été. Et pourtant, Kylian Mbappé ne serait pas contre l'idée de voir son coéquipier italien continuer l'aventure à Paris. Selon vous, que doit faire le PSG concernant Marco Verratti ?

Devenu indésirable au PSG, Neymar a été vendu à Al Hilal. En effet, le club de la capitale a récupéré un chèque d'environ 90M€, hors bonus, pour le transfert de la star brésilienne vers l'Arabie Saoudite. Après le départ de Neymar, le PSG aimerait se séparer de Marco Verratti, qui pourrait également migrer vers Al Hilal. D'après les indiscrétions de Media Foot , divulguées ce lundi, Marco Verratti manifesterait son envie de quitter le PSG depuis plusieurs mois. D'ailleurs, à en croire le média français, le numéro 6 parisien serait plus proche de partir que de rester au Parc des Princes cet été. Mais alors qu'il aurait donné son accord à Al Hilal, Marco Verratti ne serait pas certain de migrer vers l'Arabie Saoudite, et ce, parce que le club aurait vidé son budget transfert.

Le PSG a plusieurs options pour remplacer Verratti

Alors que Marco Verratti devrait claquer la porte cet été, le PSG aurait d'ores et déjà préparé sa succession. D'après Media Foot , Luis Campos et Luis Enrique auraient identifié trois pistes pour pallier le potentiel départ de l'international italien. En effet, le conseiller football et l'entraineur du PSG auraient inscrit les noms de Manu Koné (Borussia M’Gladbach), Khephren Thuram (OGC Nice) et de Frenkie de Jong (FC Barcelone) sur leurs tablettes. En parallèle, le PSG rêve de recruter Bernardo Silva, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, l'international portugais vient de prolonger avec Manchester City. Mais alors que Bernardo Silva disposerait désormais d'une clause libératoire à 50M€ active à partir de l'été 2024, le PSG pourrait retenter sa chance sur ce dossier dans un an.

Verratti retenu par Mbappé au PSG