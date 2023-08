Transferts : Un double ultimatum est fixé au PSG

Thomas Bourseau

Entre le PSG et l’Eintracht Francfort, la température monte dans le dossier Randal Kolo Muani. En effet, cela fait de longues semaines qu’il est question d’une éventuelle arrivée de l’international français dans la capitale. Kolo Muani donne son feu vert au PSG, mais pas son club qui aurait lancé un double ultimatum au Paris Saint-Germain.

Le mercato a ouvert ses portes en France depuis la première quinzaine de juin, mais le PSG n’a toujours pas terminé son recrutement. Avant la fermeture estivale du marché, le Paris Saint-Germain aurait à coeur de mettre la main sur Randal Kolo Muani. Et alors que la concurrence n’est plus, le Bayern Munich ayant recruté Harry Kane et Manchester United ayant attiré Rasmus Hojlund, le PSG peinerait toujours à trouver un accord avec l’Eintracht Francfort pour Kolo Muani.

Le temps presse, le PSG est confronté à deux ultimatums

D’après les informations de Sport BILD, le PSG n’aurait plus vraiment le choix à l’instant. Si tel est le désir du club de témoigner de la venue de Randal Kolo Muani, il faudrait que le champion de France s’incline devant deux volontés très précises de l’Eintracht Francfort au risque d’effectuer un double échec sur cette fin de mercato.

85M€ et Ekitike ou Kolo Muani restera à Francfort