Henry s’enflamme pour le nouveau crack du PSG

Alexis Brunet

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery est titulaire au sein du milieu de terrain du PSG. Luis Enrique l'apprécie beaucoup, et le Français a pour le moment livré de très belles prestations. Il a d'ailleurs tapé dans l'œil de Thierry Henry, qui pourrait faire appel à lui avec les espoirs.

Cet été, le PSG a modifié de nombreuses choses dans son effectif. En attaque Lionel Messi et Neymar ont pris la porte. Les deux joueurs ont été remplacés par Gonçalo Ramos, et Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé est le seul rescapé de la MNM, il a d'ailleurs été double buteur face à Lens lors de la dernière journée de Ligue 1.

Zaïre-Emery s'est installé au milieu

Il n'y a pas qu'en attaque que le PSG a effectué de gros changements. Au milieu de terrain aussi Paris a fait un gros investissement. Le club de la capitale a misé 60M€ sur Manuel Ugarte. L'Uruguayen installé en sentinelle devant la défense a émerveillé tous les observateurs, grâce à son apport défensif, mais aussi ses récupérations de balle très nombreuses. Mais il n'y a pas que l'ancien joueur du Sporting Lisbonne qui brille dans l'entrejeu. Du haut de ses 17 ans, Warren-Zaïre Emery impressionne tout le monde. Le Français est titulaire au milieu, et il ne déçoit pas.

Henry est fan de Zaïre-Emery