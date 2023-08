Nouvelle décision radicale pour cette star du PSG ?

Pierrick Levallet

Après Neymar et Lionel Messi, Marco Verratti pourrait être la prochaine star à quitter le PSG cet été. Le joueur de 30 ans est convoité en Arabie Saoudite et au Qatar. Mais pour le moment, son transfert n'est toujours pas bouclé. En attendant, l'international italien pourrait être victime d'une nouvelle décision radicale qui pourrait bien l'écarter de la Squadra Azzurra.

Après plus d’une décennie passée au PSG, Marco Verratti pourrait bien partir lors de ce mercato estival. Après Neymar et Lionel Messi, l’Italien ne serait plus désiré au sein de la direction parisienne. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club de la capitale, la star de 30 ans est proche de la sortie comme Le10Sport.com peut vous le confirmer, et l’Arabie Saoudite et le Qatar se battent pour la recruter cet été. Mais alors que son transfert n’est pas encore bouclé, Marco Verratti pourrait bien être victime d’une décision radicale avec la sélection italienne.

Verratti bientôt écarté de la sélection ?

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , Luciano Spalletti devrait faire ses choix en fonction de la condition physique de ses joueurs pour sa sélection. Le nouveau sélectionneur italien se montrerait plutôt catégorique concernant ce point. De ce fait, le média transalpin indique que Marco Verratti pourrait bien ne pas être retenu pour le prochain rassemblement de la Squadra Azzurra mais également pour les autres s’il ne retrouve pas rapidement sa forme.

Luis Enrique lui réclame des efforts

Annoncé sur le départ au PSG, l’international italien n’a encore disputé aucun match officiel cette saison. Luis Enrique ne l’a toujours pas convoqué dans son groupe jusqu’à présent, prétextant que le milieu de terrain de 30 ans n’a pas retrouvé son poids de forme idéal depuis son retour de vacances. À voir si cet ultimatum lancé par Luciano Spalletti servira de déclic à Marco Verratti pour la suite de la saison.