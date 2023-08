Messi et Neymar quittent le PSG, il annonce du lourd pour Mbappé

Amadou Diawara

Pensionnaire de l'OGC Nice puis du FC Nantes lors des deux dernières saisons, Andy Delort a eu l'occasion de se frotter à la MNM du PSG à plusieurs reprises. Interrogé sur l'ancienne triplette offensive parisienne, l'actuel buteur d'Umm Salal a égratigné à la fois Neymar et Lionel Messi, avant de s'enflammer sur Kylian Mbappé.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi s'est engagé avec le PSG pour une durée de deux saisons. Pendant deux ans, le club de la capitale pouvait donc se vanter d'avoir à la fois la Pulga , Neymar et Kylian Mbappé dans son effectif. Toutefois, ce trio offensif n'a pas performé comme espéré. En effet, la MNM n'a pas réussi à enchainer les performances XXL en 2021-2022 et en 2022-2023.

Delort s'en prend à la MNM du PSG

Interrogé dans Rothen s'enflamme ce lundi, Andy Delort s'est prononcé sur la MNM . Alors qu'il s'est frotté au trio offensif du PSG lorsqu'il évoluait à l'OGC Nice puis au FC Nantes ces deux dernières saisons, l'actuel pensionnaire d'Umm Salal a pointé du doigt son plus grand défaut. En effet, Andy Delort a insisté sur le fait que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne faisaient pas d'efforts défensifs lorsqu'ils cohabitaient au PSG. Et avec le départ du Brésilien et de l'Argentin, l'attaquant de 31 ans a annoncé du lourd pour le numéro 7 rouge et bleu.

«Mbappé va faire une grosse saison»