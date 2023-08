Le PSG cible un crack de Deschamps pour oublier Verratti

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Marco Verratti aurait plus de chances de quitter le PSG que de rester lors de ce mercato estival. Conscient de la situation de son numéro 6, le club de la capitale penserait à recruter Khephren Thuram avant la fin du marché. Agé de 22 ans, le crack français est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OGC Nice.

Au PSG depuis onze saisons, Marco Verratti ne devrait plus faire long feu au Parc des Princes. Poussé vers la sortie par sa direction, le numéro 6 parisien exprimerait ses envies d'aller voir ailleurs depuis plusieurs mois d'après Media Foot . Et à en croire le média français, Marco Verratti serait plus proche d'un départ que de rester au PSG cet été, et ce, même si le marché fermera ses portes le 1er septembre en France.

Verratti est tout proche de quitter le PSG

Conscient de la situation de Marco Verratti, le PSG se préparerait à son départ. En effet, le club de la capitale serait en quête de son remplaçant. D'ailleurs, Luis Campos aurait un profil en tête pour combler le vide laissé par Marco Verratti à Paris à partir du mois de septembre.

Le PSG prépare deux départs de dernière minute ! https://t.co/pLDR2KFxZS pic.twitter.com/t2foz6dXrN — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Thuram, l'héritier de Verratti au PSG ?