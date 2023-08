Un transfert surprise en préparation à l’OM ?

Thomas Bourseau

Azzedine Ounahi n’est certes arrivé à l’OM qu’en janvier dernier après sa belle Coupe du monde avec le Maroc, mais il est déjà question d’un départ pour le milieu de terrain. Le président Pablo Longoria a écarté cette hypothèse en conférence de presse lundi, mais en raison de son temps de jeu minime, le clan Ounahi ne fermerait pas la porte à un départ… dans un autre club européen.

A l’OM, Azzedine Ounahi a signé quelques fulgurances. En attestent son but plein d’altruisme lors de ses premiers pas en janvier dernier face à Nantes le 1er février dernier (2-0), ou encore son coup de canon le 12 août dernier lors de la première journée de championnat à l’occasion de la réception de Reims (2-1). Pourtant, Marcelino ne l’a pas utilisé la moindre minute lors des deux dernières sorties de l’Olympique de Marseille face à Metz et Brest (2-2 et 2-0).

Ounahi repousse les avances saoudiennes, mais se tient au courant du marché européen

De quoi pousser Azzedine Ounahi et son entourage à commencer à se poser de sérieuses questions sur l’avenir de l’international marocain de 23 ans. A en croire les informations de L’Équipe , il est vrai que le clan Ounahi aurait formellement rejeté les propositions saoudiennes ces derniers temps. Or, l’idée d’un transfert du milieu de terrain ne serait clairement pas utopique dans l’esprit du joueur et de ses proches. Mais pour ce faire, il faudrait que ce soit dans un club européen, marché sur lequel Ounahi garderait un œil avisé.

Pablo Longoria dit non à un départ d’Azzedine Ounahi