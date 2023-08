PSG : Un transfert se complique à cause de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mardi soir, alors que la piste menant à Randal Kolo Muani semblait à l'arrêt au PSG, Daniel Riolo a livré sa réaction sur ce feuilleton très agité de la fin du mercato. Et selon l'éditorialiste, le cas Kylian Mbappé a fait perdre beaucoup de temps au PSG pour Kolo Muani ces dernières semaines.

Le PSG parviendra-t-il à recruter Randal Kolo Muani, alors que le mercato estival fermera ses portes le 31 août à 23h59 ? Le temps est compté, d'autant que ce dossier semblait particulièrement mal embarqué mardi soir alors que l'Eintracht Francfort avait repoussé une énième offre formulée par le PSG pour le buteur de l'équipe de France.

PSG : Mbappé annoncé au Real Madrid, le verdict tombe https://t.co/KBHQrqXNgR pic.twitter.com/6X9oWXSLsR — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Riolo fait le lien avec Mbappé

Et c'est justement mardi soir au micro de RMC Sport , dans l'After Foot, que le chroniqueur Daniel Riolo a fait le lien entre les cas Kolo Muani et Kylian Mbappé au PSG : « Il aurait fallu boucler le transfert plus tôt, mais le PSG a perdu du temps avec le dossier Mbappé. Je pense que ça va se faire, mais un peu plus cher que prévu », a-t-il expliqué.

Deux issues incertaines

En attendant de savoir si Randal Kolo Muani portera le maillot du PSG cette saison, il apparait donc acté que Kylian Mbappé restera. Mais son futur à moyen terme n'est pas pour autant fixé puisqu'il arrivera au terme de son contrat en juin 2024 et qu'une prolongation parait encore très incertaine. Affaire à suivre...