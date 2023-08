PSG : C'est terminé pour Mbappé, une réponse tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, une folle rumeur a circulé en Espagne concernant la possibilité que le Real Madrid officialise rapidement le transfert de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG s'achève en juin 2024. Cependant, il semblerait en réalité que le club madrilène n'ait pas l'intention de dégainer une proposition. Le feuilleton Mbappé serait donc clos. Au moins pour cet été.

Depuis quelques jours, le feuilleton Mbappé fait beaucoup moins parler. Et pour cause, un temps écarté du groupe par le PSG, le crack de Bondy a finalement été réintégré et brille sous les ordres de Luis Enrique. Mais alors qu'il semble se diriger vers une nouvelle saison à Paris, la presse espagnole a lancé une folle rumeur ce mercredi, annonçant la possibilité que le Real Madrid ne dégaine une offre d'ici vendredi soir.

Coup de théâtre, le PSG dégaine une offre de 40M€ sur le mercato https://t.co/1UXsYTb5i1 pic.twitter.com/rVGftI9UE2 — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Le Real Madrid ne prépare aucune offre pour Mbappé

Néanmoins, l'information a rapidement été démentie notamment par Ramon Alvarez de Mon. Le journaliste de MARCA assure effectivement que le Real Madrid ne prévoit en aucun cas de dégainer une offre pour recruter Kylian Mbappé cet été.

Mbappé au cœur d'une attaque 100% française au PSG ?

Par conséquent, il est désormais plus que probable que Kylian Mbappé soit toujours au PSG cette saison. D'ailleurs, le crack de Bondy pourrait former une attaque 100% française avec Ousmane Dembélé... et peut-être Randal Kolo Muani qui fait le forcing pour signer à Paris.