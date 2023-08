Le PSG prepare un transfert de dernière minute, c’est inespéré

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a mis à l'écart Georginio Wijnaldum depuis son retour de l'AS Roma, les dirigeants parisiens passent la vitesse supérieure pour trouver une porte de sortie au Néerlandais. Par l'intermédiaire d'Al-Ettifaq, l'Arabie saoudite souhaite s'attacher les services du milieu de terrain. Un accord est proche d'être trouvé.

Le direction du PSG, Luis Campos en tête, est particulièrement scrutée en cette fin de mercato estival. La capacité du club de la capitale à vendre les joueurs qu'il ne désire plus est observée. Mis à l'écart depuis son retour de prêt de l'AS Roma, Georginio Wijnaldum voit son départ devenir de plus en plus probable.

L'Arabie saoudite passe à l'action pour Wijnaldum

Arrivé à l'été 2021 dans le club de la capitale, Georginio Wijnaldum n'a jamais su montrer ses qualités. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, des négociations sont en cours entre le PSG et Al-Ettifaq au sujet du milieu de terrain. Les dirigeants parisiens sont prêts à conclure un accord. L'entraineur du club saoudien, Steven Gerrard, pousse pour boucler l'arrivée du joueur de 32 ans.

Le PSG veut s'en débarrasser

La direction du PSG a décidé de mettre à l'écart Georginio Wijnaldum afin que ce dernier soit obligé à se trouver une porte sortie. Le milieu de terrain néerlandais a récemment demandé une résiliation de contrat mais le club de la capitale a refusé. C'est désormais au joueur de donner son feu vert pour rejoindre Al-Ettifaq.