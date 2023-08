C’est annoncé, Payet a recalé le boss de l’OM

La rédaction

Si Dimitri Payet a quitté l’OM cet été, ce serait en raison de la seule volonté de Pablo Longoria. En coulisses, le président marseillais aurait tenté de convaincre le joueur de prendre sa retraite à un an de la fin de son contrat. Un scénario refusé par le milieu offensif, qui a, depuis, pris la décision de s’engager avec Vasco de Gama au Brésil.

Le 21 juillet dernier, Pablo Longoria convoquait une conférence de presse surprise. Pour présenter un joueur ? Pas exactement. Le président de l’OM souhaitait, en réalité, annoncer le départ de Dimitri Payet. A 36 ans, le joueur français ne rentrait plus dans les plans de Longoria et de Marcelino. Face aux journalistes, Longoria avait expliqué sa décision au principal intéressé.

« Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. C'est une décision difficile à prendre comme club, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club.Ce n'est pas un au revoir, c'est un 'à bientôt'. Les portes du club sont grandes ouvertes. Je tiens à te souhaiter le meilleur pour cette étape dans ta carrière. L'OM, c'est chez toi, c'est ta maison » avait lâché Longoria.

Longoria souhaitait qu'il prenne sa retraite