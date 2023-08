OM : Surprise pour Payet, il justifie sa décision

La rédaction

Poussé vers la sortie par l'OM, Dimitri Payet a fait un choix étonnant en rejoignant le Brésil. Son ancien partenaire au LOSC, Tulio de Melo, l'a convaincu de s'engager avec Vasco de Gama pour deux saisons. Présenté à la presse ce vendredi, le joueur de 36 ans a justifié son choix de signer avec le club sud-américain et a souligné un aspect important de cette équipe.

Lâché par l'OM, Dimitri Payet a trouvé refuge au Brésil. Désireux de poursuivre sa carrière, le joueur de 36 ans s'est engagé pour deux saisons avec Vasco de Gama. L'international français a eu un avant-goût de ce que sera son aventure sud-américaine lors de ses premiers pas à Vasco de Gama. Payet est sorti de l'aéroport sous les acclamations de milliers de fans. Une ovation, qui a touché le joueur selon Tulio de Melo, son ancien partenaire au LOSC, qui l'a encouragé à s'engager avec le club brésilien.

C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM https://t.co/oIl1WwVvhR pic.twitter.com/2cJ4II1kiq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Payet s'est engagé avec Vasco de Gama

« Dimitri est un artiste qui aime la passion, la pression. Il voulait voir le pays du football de plus près, plonger dans cette culture et connaître les stades mythiques de Rio, São Paulo. En recevant un tel accueil, il était ému, surpris, et il s'est dit qu'il a fait le bon choix » a lâché De Melo, aujourd'hui agent de joueur.

Payet justifie sa décision