Mercato : Payet répond à l’OM sur son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat courait initialement jusqu’en 2024, Dimitri Payet a finalement été lâché par l’OM cet été puisqu’il n’entrait pas dans les plans de Marcelino. Le numéro 10 a finalement rebondi au Vasco de Gama, au Brésil, et il a répondu à l’hommage rendu pas son ancien président Pablo Longoria.

Dimitri Payet et l’OM, c’est terminé ! Après une belle histoire d’amour, l’international français n’a finalement pas eu l’occasion d’aller au bout de son engagement puisque Pablo Longoria a décidé de résilier sa dernière année de contrat cet été. Il lui a même proposer de démarrer sa reconversion à l’OM, mais Payet n’avait pas l’intention de raccrocher les crampons, et il vient d’officialiser son arrivée au Vasco de Gama.

Payet quitte l’OM, ce coup de fil a tout changé https://t.co/rfhI7HutdD pic.twitter.com/Huuer6pdWS — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

« Ce qu’il y a de mieux pour l’OM »

Lors de la conférence de presse de l’annonce du départ de Payet, Pablo Longoria avait justifié ce choix : « Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. C'est une décision difficile à prendre comme club, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club. Ce n'est pas un au revoir, c'est un 'à bientôt'. Les portes du club sont grandes ouvertes. Je tiens à te souhaiter le meilleur pour cette étape dans ta carrière. L'OM, c'est chez toi, c'est ta maison », confiait le président de l’OM.

Payet répond à Longoria