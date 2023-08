Poussé vers la sortie au PSG, le vestiaire s’en mêle

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a décidé d’adopter un ton très dur avec certains indésirables, notamment Neymar et Marco Verratti. Or, le premier est parti vers Al Hilal dans le cadre d’un transfert atour des 90 ou 100M€, mais le second est toujours au club alors que le mercato se termine dans seulement quelques jours.

C’est un feuilleton qui dure depuis le début de l’été et qui pourrait bien connaitre son dénouement en cette fin du mois d’aout. Marco Verratti s’est vu montrer la porte de sortie par le PSG et si certains pensaient que Luis Enrique allait pouvoir changer cela, la rupture semble bien être totale.

«Avec moi, tu ne joueras jamais !»

Car l’entraineur du PSG aurait personnellement parlé avec l’international italien, lui expliquant la situation et l’intérêt pour lui de trouver un nouveau club. Le Parisien a en effet dévoilé la teneur de l’une de leurs dernières discussions, avec Luis Enrique qui aurait énuméré les différentes frasques extra-sportives de Verratti, au cours de ses dernières années parisiennes. Cet échange assez musclé se serait conclu par une phrase très forte, puisque l’Espagnol aurait lancé : « Avec moi, tu ne joueras jamais ! ».

Certains joueurs auraient essayé de changer les choses, mais...