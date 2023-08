Verratti - PSG : La presse italienne annonce une offre surprise

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis le début de l’été, Marco Verratti est toujours au Paris Saint-Germain à quelques jours de la fin du mercato. La piste qatarie est évoquée depuis quelques heures avec Al Arabi, tandis que l’Arabie Saoudite n’aurait pas dit son dernier mot. Mais une solution inattendue pourrait se présenter également !

Ou jouera Marco Verratti cette saison ? Véritable pilier du PSG depuis dix ans, l’Italien ne semble plus y avoir sa place et n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute depuis le début de la saison et son départ est devenu inévitable. Surtout que Luis Enrique, qui semblait pouvoir relancer Verratti, ne compterait pas du tout sur lui.

Le PSG dégaine une offre de 70M€, catastrophe en vue ? https://t.co/7U4NcS1r3w pic.twitter.com/3zvxtQdWu5 — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

« Avec moi, tu ne joueras jamais ! »

D’après les informations du Parisien le nouvel entraineur du PSG aurait eu un échange assez musclé avec le joueur, énumérant notamment ses différentes frasques extra-sportives des dernières années. Ce n’est pas tout, puisqu’il aurait clairement montré la porte de sortie à Marco Verratti en lui déclarant : « Avec moi, tu ne joueras jamais ! ».

Un club européen pourrait créer la surprise