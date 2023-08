PSG : Mbappé annoncé au Real Madrid, le verdict tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti pour rester au moins une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait l’objet de nouvelles rumeurs sur son avenir de l’autre côté des Pyrénées, un média espagnol annonçant la signature imminente de l’attaquant de l’équipe de France au Real Madrid. Une information rapidement démentie, alors que le principal intéressé est entré dans sa dernière année de contrat.

L’avenir de Kylian Mbappé fait encore couler beaucoup d’encre, et ce malgré sa réintégration dans le groupe de Luis Enrique. Désormais, l’avenir à moyen terme de l’international français laisse peu de place au doute, lui qui vient d’entamer sa septième saison au PSG. Mais en Espagne, les rumeurs courent toujours, dont une annonçant la signature imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid.

L’incroyable révélation du jour en Espagne

Vozpópuli assure en effet que Florentino Pérez aurait décidé de lancer une offensive de dernière minute pour mettre la main sur Kylian Mbappé, et remplacer Karim Benzema, parti en Arabie saoudite, mais aussi pallier l’absence de Vinicius Jr, écarté des terrains environ six semaines. Le média ibérique va plus loin, révélant sur son site internet qu’un accord était imminent, avec une officialisation attendue dans les prochaines heures et un salaire annuel brut de 50M€ pour le numéro 7 du PSG.

