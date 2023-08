Il claque la porte et fait polémique, un joueur du PSG prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma connaît d’importants changements dans sa carrière, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur au PSG en la personne de Luis Enrique, mais également d’un nouveau sélectionneur avec Luciano Spalletti. Roberto Mancini est au centre des critiques en Italie après sa démission et son choix de prendre les rênes de l’Arabie saoudite. Le portier transalpin a toutefois tenu à saluer son passage.

Gianluigi Donnarumma va devoir s’habituer à des changements dans le management. Au PSG, d’une part, avec la nomination de Luis Enrique sur le banc de touche après le départ de Christophe Galtier durant l’intersaison. Un changement important pour le portier italien, dont le jeu au pied n’est pas la première des qualités, contrairement à ce que recherche le nouveau technicien du PSG. Et la situation est la même en sélection pour Donnarumma.

Nouvelle décision radicale pour cette star du PSG ? https://t.co/oaIfg476j3 pic.twitter.com/Aq88m22Xz2 — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Spalletti succède à Mancini, l'Italie ne digère pas

C’est désormais Luciano Spalletti qui dirigera le numéro 99 du PSG en sélection. L’ancien entraîneur de Naples a été choisi par la fédération italienne pour prendre la succession de Roberto Mancini, qui a posé sa démission à la surprise générale. Une décision qui a encore du mal à passer alors que le désormais ex-sélectionneur de la Squadra azzurra a pris les rênes de l’Arabie saoudite, avec un contrat XXL à la clé. Si Roberto Mancini est critiqué de l'autre côté des Alpes, Gianluigi Donnarumma a tenu à lui rendre hommage.

« Personne ne s'y attendait »