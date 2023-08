PSG : Thierry Henry évoque le rêve de Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé l’a dit et répété ces dernières années, il rêve de disputer les Jeux Olympiques 2024 en France avec la délégation tricolore. Une délégation qui sera dirigée par Thierry Henry, fraîchement nommé à la tête de l’équipe de France espoirs, et qui pourrait donc compter sur la star du PSG pour diriger sa sélection lors des JO.

Henry évoque Mbappé aux JO

Présenté en conférence de presse par la FFF ce mardi, Thierry Henry a été interrogé sur la présence éventuelle de Mbappé aux JO 2024 : « Sur le terrain, mon association avec Mbappé aurait été pas mal! Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous aiguiller. On va avoir les JO en France, c'est très rare », indique Henry.

« Pour l’instant, je suis coach des U21 »