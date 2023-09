Transfert imminent pour Verratti ? Le PSG prépare un coup surprise

Thomas Bourseau

Le mercato touche à sa fin et le PSG peut enfin souffler après une journée éprouvante dictée par le dossier Randal Kolo Muani. Ces dernières heures, le Paris Saint-Germain a également travaillé sur le départ d’Hugo Ekitike, mais pas seulement. Au milieu de toute cette agitation, le PSG serait sur le point de boucler deux coups au Qatar pour Marco Verratti et Julian Draxler !

Tout au long du mois d’août, il a été question du transfert de Marco Verratti. Au même titre que Juan Bernat, qu’Hugo Ekitike ou encore de Neymar, le milieu de terrain italien a été poussé vers la sortie par Luis Campos et Luis Enrique. Au retour de la tournée estivale de pré-saison en Asie lors de la première quinzaine d’août, le conseiller football et l’entraîneur du PSG ont clairement fait savoir à Verratti qu’il n’avait plus sa place et qu’il devait trouver un point de chute.

Verratti ne va pas finir en Arabie saoudite

Pendant quelque temps, il semblait quasiment acté que Marco Verratti allait rejoindre Neymar soit à Al-Hilal soit le suivre en Saudi Pro League en s’engageant à Al-Ahli. le10sport.com vous avait même révélé que le PSG considérait comme convenu son transfert pour l’Arabie saoudite. Mais finalement, c’est du côté du Qatar que Verratti devrait rebondir en cette fin de mercato. Abdou Diallo s’ne est allé à Al-Arabi. Même son de cloche pour Marco Verratti ? Il en a été question, mais en l’état, la destination de Verratti resterait un mystère au Qatar.

Verratti et Draxler tous deux en partance pour le Qatar !