La nouvelle star du PSG raconte son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le grand feuilleton de cette fin de mercato estival s'est donc terminé de manière heureuse pour le PSG, puisque Randal Kolo Muani s'est engagé pour cinq ans avec un transfert de 90M€, bonus compris. Et l'ancien buteur français de l'Eintracht Francfort a livré ses premiers mots sur son arrivée dans la capitale.

Le PSG s'est longtemps cassé les dents ces dernières semaines sur les refus de l'Eintracht Francfort, et il a même bien failli rater le coche lorsqu'Hugo Ekitike a refusé de rallier le club allemand dans les dernières heures du mercato. Mais finalement, un accord à hauteur de 75M€ + 15M€ de bonus a été trouvé, et Randal Kolo Muani (24 ans) a donc été l'ultime recrue estivale du PSG vendredi soir, avec un contrat jusqu'en 2028 !

PSG : C'est parti dans tous les sens pour ce transfert https://t.co/PLY3F27yl1 pic.twitter.com/8wViFhb4p1 — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

« Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert »

Dans le communiqué officiel du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi n'a d'ailleurs pas dissimulé sa grande joie de voir débarquer Kolo Muani au Parc des Princes avec des négociations interminables : « Nous sommes heureux d'accueillir Randal Kolo Muani - international français et originaire de Paris - au Paris Saint-Germain. Il rejoint sa ville, sa maison. Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert. Randal est un joueur formidable, qui joue pour son pays, et qui est impliqué à 100% dans notre projet. Je suis très impatient de voir Randal porter les couleurs du PSG, et tout donner pour le Club », lâche le patron du PSG.

« Attiré par le projet du PSG »