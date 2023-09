PSG : Il a annoncé son transfert avant son arrivée

Alexis Brunet

Au bout du suspense, le PSG a annoncé vendredi soir l'arrivée de Randal Kolo Muani, à quelques minutes de la fin du mercato. L'ancien joueur du FC Nantes voulait absolument venir à Paris. Il avait notamment forcé son départ, en faisant une déclaration publique, et en voyageant à Paris, pour passer rapidement sa visite médicale. L'opération devait donc se faire pour le bien de tous, d’autant plus que le Français aurait déclaré ne plus jamais vouloir porter le maillot de Francfort.

Le PSG a réalisé un mercato de très grande qualité. Le club de la capitale s'est renforcé sur toutes les lignes, et de façon considérable. En attaque, Paris a par exemple mis la main sur Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, et Randal Kolo Muani au tout dernier moment. Un secteur offensif qui a fière allure, et qui a de quoi nourrir de grandes ambitions en Ligue des Champions notamment.

Kolo Muani a failli ne pas venir au PSG

Pour Randal Kolo Muani, le PSG a pensé pendant un moment que l'opération n'allait finalement pas se concrétiser. Les négociations avec Francfort ont été très difficiles, et le club allemand voulait absolument trouver un remplaçant au Français. Finalement, RKM est bien Parisien, et la formation de Bundesliga n'a pas recruté de remplaçant.

Kolo Muani ne voulait plus reporter le maillot de Francfort