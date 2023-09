Son transfert a capoté, le PSG a trouvé une nouvelle solution

Jean de Teyssière

Le PSG a réussi à finaliser l'arrivée de Randal Kolo Muani dans les dernières minutes du mercato, et ce, après un feuilleton rocambolesque. Mais le PSG n'a pas encore terminé son marché, puisque des ventes sont encore à prévoir ; notamment celle du titi parisien, Edouard Michut, qui n'a pas trouvé de point de chute. Mais le PSG n'abandonne pas l'idée de le faire partir et sonde des clubs qui ont encore leur mercato d'ouvert.

Très actif lors de ce mercato, le PSG n'a pas encore fini son marché. Si aucun joueur, hors joker en France, ne peut arriver au PSG à partir de ce samedi, des départs peuvent toujours être possibles ; et le PSG compte bien faire partir l'un de ses jeunes formés au club.

Michut recale trois clubs

Prêté la saison dernière à Sunderland, Edouard Michut est revenu au PSG et comptait s'y imposer. Aucun accord n'a été trouvé entre lui et le club pour un départ, malgré la volonté du club parisien de le faire partir. Michut refuse de prendre la porte. D'ailleurs, il aurait recalé les clubs italiens de Lecce et la Salernitana, ainsi que le club anglais de Sunderland.

Mercato - PSG : Un transfert a capoté, voilà pourquoi https://t.co/jfm9KQ7bha pic.twitter.com/SEyCqo5CMY — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Le PSG compte bien le vendre