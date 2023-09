Mbappé fait craquer le Real Madrid, le PSG adore

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de nombreuses semaines, le départ de Kylian Mbappé ne semblait plus faire de doute. Et pourtant, non seulement il a été réintégré par le PSG, mais en plus il semble plus que jamais se diriger vers une prolongation, ce qui éloigne l’hypothèse d’une signature libre au Real Madrid dans un an. Une situation qui agace tout particulièrement le journaliste espagnol Tomas Roncero.

Encore une fois, le feuilleton Mbappé a agité le mercato, et encore une fois, l'attaquant français a déjoué tous les pronostics en restant au PSG et en discutant même d'une prolongation. Du côté de l'Espagne, on commence donc à s'agacer du petit jeu de Kylian Mbappé qui ne signera donc pas au Real Madrid cet été et qui ne débarquera probablement pas libre dans un an. Le journaliste de AS , Tomas Roncero, n'hésite donc pas à critiquer ouvertement Kylian Mbappé.

« Les supporters aiment Haaland parce qu'ils en ont marre de Mbappé»

« Les supporters aiment Haaland parce qu'ils en ont marre de Mbappé. Qui dit que l'année prochaine il ne fera pas la même chose qu'en 2022 et qu'il ne renouvellera pas ? Il était puni et tout d'un coup, du jour au lendemain, il est en phase et engagé avec le PSG et l'autre jour, il a dit aux ultras : 'Je suis là. Je ne participe pas à ses matchs, qu'il garde son PSG et ses lingots d'or. Je ne veux pas de lui, je veux Haaland maintenant. Je ne fais pas confiance à Mbappé pour l'année prochaine. Sa stratégie, c'est de signer des primes de fidélité, des primes d'amitié... Il n'a que des primes ce gars-là. Ce que je veux, c'est un joueur comme Bellingham qui dit : 'Je vais au Real Madrid', avec une paire... », s’indigne le journaliste espagnol sur le plateau du Chiringuito .

«Qu'est-ce que tu veux, Mbappé ?»