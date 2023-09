Transfert à 95M€ au PSG, un remplaçant a enfin été trouvé

Axel Cornic

Il y a encore quelques heures, le transfert de Randal Kolo Muani semblait impossible. La dernière journée a en effet été pleine de rebondissements pour la nouvelle recrue du PSG, qui a finalement vu son transfert se conclure autour des 90 ou 95M€. La faute à un Francfort particulièrement dur en négociation, qui va désormais devoir trouver un successeur au Français.

En une seule saison en Bundesliga, Randal Kolo Muani aura totalement changé d’envergure. Parti sur la pointe des pieds du FC Nantes à la fin de son contrat, l’attaquant s’est gagné une place de titulaire dans l’effectif d’Oliver Glasner et en est devenu une star, jusqu’à voir son prix exploser en ce mercato avec son transfert de star au PSG.

Le PSG aurait menacé son «vilain petit canard» https://t.co/gSFUcQ9or7 pic.twitter.com/bSvG9r8w8V — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

« Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert »

Ce gros coup semble avoir fait un heureux à Paris avec Nasser Al-Khelaïfi, qui semble avoir été à la base de ce dossier depuis le début des négociations. « Nous sommes heureux d'accueillir Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Il rejoint sa ville, sa maison » a expliqué le président du PSG, sur le site officiel du club. « Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert. Randal est un joueur formidable, qui joue pour son pays, et qui est impliqué à 100% dans notre projet. Je suis très impatient de voir Randal porter les couleurs du PSG, et tout donner pour le Club ».

