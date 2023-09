Révolution à l’OM, il déballe tout

Hugo Chirossel

Comme Jorge Sampaoli avant lui, Igor Tudor n’est finalement resté qu’une saison à l’OM, ce qui a entraîné l’arrivée de Marcelino. Les principes de ce dernier sont très différents de ceux de son prédécesseur, comme l’a avoué Samuel Gigot. Le défenseur marseillais en a dit un peu plus sur les demandes du technicien espagnol et a demandé encore du temps pour les assimiler totalement.

Actuellement troisième de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG, le début de saison de l’OM reste satisfaisant sur le plan comptable. Mais l’élimination en troisième tour préliminaire de Ligue des champions et le jeu proposé par les Olympiens créent des doutes sur la méthode Marcelino, arrivé cet été pour succéder à Igor Tudor.

« Ce sont deux systèmes complètement différents »

« Ce sont deux systèmes complètement différents. L’année dernière c’était du un contre un peu partout, il y avait beaucoup de risques. Le plus important pour moi c’est qu’on ne concède pas de buts. Cette année, c’est un peu plus tactique. Mais bon, c’est notre métier, c’est à nous de nous adapter au plus vite », a déclaré Samuel Gigot, dans un entretien accordé à BFM Marseille . Le défenseur de l’OM a avoué que lui et ses coéquipiers ne répondent pas encore aux attentes de Marcelino

« Il veut qu’on presse, mais il veut que l’on soit tous coordonnés »