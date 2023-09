Luis Enrique opposé à un transfert du PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après onze années passées au PSG, Marco Verratti est en passe de s’engager avec le club qatari d’Al-Arabi. La direction parisienne souhaitait se séparer de l’international italien depuis le début de l’été, mais contrairement à ce qui a pu être indiqué par plusieurs médias, Luis Enrique n’aurait pas vu d’un mauvais œil la présence du milieu dans son effectif selon 90min.

C’est la fin entre Marco Verratti et le PSG. L’international italien arrivé à Paris en 2012 va s’engager dans les prochaines heures avec le club d’Al-Arabi au Qatar. C’est une page qui se tourne dans la capitale, alors que Marco Verratti a disputé 416 rencontres sous le maillot rouge et bleu. Le milieu de 30 ans paye sa dernière saison ratée et son hygiène de vie régulièrement pointée du doigt au cours de son aventure parisienne, de quoi inciter sa direction à s’en séparer.

Luis Enrique prêt à conserver l’Italien ?

Ainsi, Marco Verratti a été prévenu dès le début de l’été qu’il n’entrait pas dans les plans du PSG. Selon Le Parisien , Luis Enrique est sur la même longueur d’onde que ses dirigeants concernant le milieu, mais de son côté, 90min affirme le contraire, indiquant sur son site que l’Espagnol souhaitait voir l’Italien rester.

Verratti a choisi de partir

Néanmoins, Marco Verratti se serait fait une raison face à l’insistance de ses dirigeants, d’autant que l’ancien joueur de Pescara n’aurait pas apprécié le traitement réservé à Neymar et Kylian Mbappé durant l’été, le Brésilien étant lui aussi poussé vers la sortie tandis que le Français avait été écarté du groupe professionnel une partie de l’été après son refus de prolonger.