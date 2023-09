Le PSG provoque un transfert à 50M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato soit fermé en France, le PSG profite que certains marchés soient toujours actifs pour continuer son dégraissage. C'est ainsi que le transfert de Marco Verratti vers Al-Arabi au Qatar est désormais bouclé. Un choix surprenant pour l'international italien qui n'aurait pas vraiment eu le choix quant à sa destination.

Cet été, le PSG a profité de l'argent des pays du Golfe pour renflouer ses caisses et se séparer de certains joueurs sur lesquels le club ne comptait plus. C'est ainsi que Neymar et Georginio Wijnaldum ont rejoint l'Arabie Saoudite en signant respectivement à Al-Hilal et Al-Ettifaq tandis qu'Abdou Diallo s'est quant à lui engagé à Al-Arabi au Qatar. Et ce n'est pas terminé.

Verratti va rejoindre Al-Arabi

En effet, l'international sénégalais va déjà être rejoint par un joueur qu'il a côtoyé au PSG à savoir Marco Verratti. Bien que ce ne soit pas encore officiel, le milieu de terrain italien va s'engager dans les prochaines heures avec Al-Arabi. Il est actuellement à Doha afin de parapher son contrat. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu'à 50M€ au PSG.

Le PSG l'a poussé dehors