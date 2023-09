PSG : Il rétablit une vérité sur le transfert de Verratti

Pierrick Levallet

L'histoire est terminée entre Marco Verratti et le PSG. Ne se sentant plus désiré, le joueur de 30 ans a donné son feu vert pour son transfert et a finalisé son arrivée à Al-Arabi au Qatar. Certaines rumeurs ont notamment révélé que Luis Enrique était en partie à l'origine du départ de l'Italien. Mais en réalité, ce dernier aurait simplement terminé son cycle à Paris.

Luis Enrique à l'origine du départ de Verratti ?

Certaines rumeurs ont d’ailleurs évoqué que Luis Enrique était en partie à l’origine du départ de Marco Verratti. Le nouvel entraîneur du PSG a mis le champion d’Europe à l’écart depuis le début de saison, lui reprochant notamment sa condition physique.

«Marco est heureux comme ça»