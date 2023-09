Verratti quitte le PSG, il calme tout le monde en direct

Pierrick Levallet

Marco Verratti n'est plus un joueur du PSG. L'Italien a finalisé son transfert du côté d'Al-Arabi au cours des dernières heures. Pour certains, le club de la capitale s'est séparé de l'une de ses légendes. Mais Jérôme Rothen se montre plus mesuré au moment d'évoquer l'impact du milieu de terrain de 30 ans dans l'histoire de la formation parisienne.

Entre le PSG et Marco Verratti, c'est terminé. Alors que son contrat courait jusqu'en juin 2026, l’international italien n'est plus un joueur parisien. Au Qatar depuis quelques jours, le milieu de terrain de 30 ans a finalisé son transfert à Al-Arabi. Après plus de dix ans passés au PSG, Marco Verratti va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Il est considéré par certains comme une véritable légende du club de la capitale. Mais Jérôme Rothen préfère se montrer plus mesuré.

«Il fait partie des grands joueurs qui sont passés par le PSG»

« Le mot légende, j’ai du mal. Qu’il soit un joueur emblématique du PSG, toute génération confondue, oui. D’être dans les 20-30 joueurs qui ont marqué l’histoire du PSG, il en fait forcément partie. C’est le joueur le plus titré au PSG, les titres il faut les gagner. Rester plus de 10 ans dans un club comme le PSG c’est une performance. Il fait partie des grands joueurs qui sont passés par ce club » a expliqué l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Je ne le vois pas comme une légende»