Une légende de l’OM recale l’OL en public

Alors que Gennaro Gattuso va succéder à Laurent Blanc sur le banc de l’OL, la direction lyonnaise avait envisagé d’autres pistes avec l’Italien à l’image de celle menant à Habib Beye. Le coach du Red Star a d’ailleurs évoqué l’intérêt des Gones, assurant qu’il n’a jamais envisagé de quitter son poste au sein du club de National.

Après moins d'une saison sur le banc de l'OL, Laurent Blanc a été démis de ses fonctions. Il faut dire que les Gones vivent un début de saison catastrophique avec seulement un point pris en quatre journées et une place de lanterne rouge en Ligue 1. C'était trop pour John Textor qui aurait choisi Gennaro Gattuso pour remplacer celui que l'on surnomme Le Président. Mais avant cela, la piste menant à Habib Beye a circulé. Cependant, l'ancien joueur de l'OM, qui réalise un très bon début de saison en National avec le Red Star, n'avait pas l'intention d'aller à Lyon.

«Ma seule implication est d’être avec le Red Star»

« Ma seule implication est d’être avec le Red Star. Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d’être ici. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd’hui j’ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité », lance le coach du Red Star en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«Je suis sous contrat, je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs»